Влада РФ повідомила про затримання підозрюваної в організації вибуху в Санкт-Петербурзі

Слідчий комітет Росії повідомив про затримання підозрюваної у причетності до вибуху в кафе у Санкт-Петербурзі 2 квітня, де загинув прокремлівський «воєнкор» Владлен Татарський (Максим Фомін).

26-річній Дар’ї Треповій загрожує до 25 років ув’язнення за звинуваченням у вбивстві.

Повідомляється, що Трепова була затримана в орендованій квартирі знайомого її чоловіка у Виборзькому районі на півночі Санкт-Петербурга. У неї нібито був квиток на рейс до Узбекистану.

2 квітня стало відомо, що під час вибуху в кафе «Стріт-бар» у центрі Санкт-Петербурга загинув прокремлівський «воєнкор» Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін), ще близько 30 людей постраждали. Російські ЗМІ повідомили, що на «творчому вечорі» Татарського було близько 100 осіб. Вибух начебто спричинила статуетка, подарована Татарському.

Слідчі органи РФ заявили, що встановили особи підозрюваних у вбивстві – це 26-річна мешканка Санкт-Петербурга Дар’я Трепова і її чоловік Дмитро Рилов як співучасник. Наразі, за повідомленнями, він нібито перебуває в еміграції. За повідомленнями, поліція вже затримувала обох – у лютому минулого року на антивоєнній акції.

Повідомляється, що раніше кафе, де стався вибух, належало близькому до Володимира Путіна бізнесмену, засновнику та спонсору ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину.

Багато так званих російських блогерів, що пишуть про війну, бездоказово звинуватили у вбивстві Татарського Україну. Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Фомін був «небезпечний» для влади України, і що його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибух Петербурзі так: «У РФ починається... Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок був питанням часу, як прорив дозрілого гнійника».

Владлен Татарський підтримував війну РФ проти України. У минулому він воював у складі проросійських сил на Донбасі. Відбував покарання за грабіж. Пізніше став називати себе блогером і письменником, мав у мережі сторінку з пів мільйоном підписників.