У РФ повідомляють, що встановили підозрюваних у вбивстві «воєнкора» Татарського

Слідчі органи РФ встановили особи підозрюваних у вбивстві прокремлівського «воєнкора» Владлена Татарського (справжнє ім’я Максим Фомін), повідомили російські державні ЗМІ. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею «вбивство».

За їхніми даними, вибух у кафе, що спричинив загибель Татарського, вчинила 26-річна мешканка Санкт-Петербурга Дар’я Трепова. Слідство вважає, що саме вона принесла в кафе, де виступав Татарський, коробку зі статуеткою, в яку було вмонтовано вибуховий пристрій.

За повідомленнями, у розшуку перебуває її чоловік Дмитро Рилов за підозрою в співучасті, хоча на зустрічі з Татарським його не було.

Повідомляється, що Трепову та Рилова поліція вже затримувала – у лютому минулого року на антивоєнній акції у Санкт-Петербурзі.

Однозначних офіційних повідомлень, що зараз Трепова чи Рилов затримані, немає.

У неділю під час вибуху в кафе «Стріт-бар» у центрі Санкт-Петербурга одна людина загинула, 25 – постраждали. Російські ЗМІ пишуть, що на «творчому вечорі» Татарського 2 квітня було близько 100 осіб. У вихідні у кафе, де стався вибух, збирається дискусійний клуб «Кібер Z фронт».

Повідомляється, що раніше це кафе на Університетській набережній належало близькому до Володимира Путіна бізнесмену, засновнику та спонсору ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину.

Багато так званих російських блогерів, що пишуть про війну, та пропагандистів бездоказово винуватили у вбивстві Татарського Україну. Представник російського МЗС Марія Захарова написала в телеграм-каналі, що Максим Фомін був «небезпечний» для влади України, і що його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибух Петербурзі так: «У РФ починається... Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок був питанням часу, як прорив дозрілого гнійника».

Владлен Татарський підтримував війну РФ проти України. У минулому він воював у складі проросійських сил на Донбасі. Перед тим відбував покарання за грабіж. Пізніше став називати себе блогером і письменником, мав у мережі сторінку з пів мільйоном підписників.