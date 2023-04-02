«Прорив дозрілого гнійника»: у Зеленського відреагували на вибух у Петербурзі

У Росії «ліквідація колаборантів призведе до незворотних процесів, які можуть розвалити країну з середини», вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«У РФ починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника», – написав Подоляк.

Він зауважив, що «невдовзі у Росії можуть початись смутні часи, але не зважаючи на це Україна знає свій шлях і буде йти по ньому далі».

2 квітня в Росії в центрі Санкт-Петербургу 2 квітня стався потужний вибух в одному із кафе.

Під час вибуху загинув «воєнкор» та пропагандист Владлен Татарський, пишуть «РИА Новости» з посиланням на джерела. ТАРС із посиланням на екстрені служби заявляє про одного загиблого та 16 поранених під час вибуху.