Росія: в центрі Петербурга пролунав вибух, загинув пропагандист Татарський – ЗМІ

У Росії в центрі Санкт-Петербургу 2 квітня стався потужний вибух в одному із кафе, повідомляють місцеві ЗМІ та публікують відео з місця подій.

Під час вибуху нібито загинув «воєнкор» та пропагандист Владлен Татарський, пишуть «РИА Новости» з посиланням на джерела. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не надходило.

ТАРС із посиланням на екстрені служби заявляє про одного загиблого та 16 поранених під час вибуху.

«Попередньо бомбу на зустріч із Татарським пронесла дівчина. Вона сховала її в статуетку та подарувала йому», – зазначає російське видання Mash.

Як пише «Фонтанка», раніше кафе нібито належало голові ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Тут у вихідні начеб-то збирається пропагандистський клуб «Кібер Z фронт». 2 квітня у закладі проходив творчий вечір Татарського.

Як уточнили виданню ТАРС в екстрених службах, вибух стався в кафе «Стріт-бар» на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга.

Владлен Татарський родом з Макіївки. У 2014 році він воював у складі угруповання «ДНР», а пізніше переїхав до Москви. Там він став називати себе «письменником та воєнкором».

Увечері 20 серпня 2022 року в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль Дар’ї Дугіної – дочки праворадикального філософа та ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Через два дні – 22 серпня – ФСБ Росії прозвітувала про розкриття вбивства Дар’ї Дугіної. У підготовці та вчиненні злочину російська сторона звинуватила спецслужби України. ФСБ назвала громадянку України Наталію Вовк підозрюваною у вбивстві.

Олександр Дугін – один із ідеологів «русского мира», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля.

Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.