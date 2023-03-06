Росія: ФСБ звинувачує учасника рейду на Брянську область у спробі замаху на олігарха Малофєєва

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що запобігла замаху на бізнесмена, власника телеканалу «Царгород» та активного прихильника війни проти України Костянтина Малофєєва. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Організатором ймовірного замаху спецслужба назвала Дениса Нікітіна (Капустіна), командира «Російського добровольчого корпусу», який кілька днів тому здійснив вилазку з території України до російської Брянської області.

При цьому, як йдеться у повідомленні ФСБ, яке цитують агенції, теракт готували «українські спецслужби» – Нікітін їм, як стверджується, підконтрольний.

«Терористичний акт планувалося здійснити шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, прикріпленого під автомобіль Малофєєва», – йдеться в повідомленні.

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У ньому ж згадується, що за цією ж схемою у серпні минулого року нібито було підірвано автомобіль Дар’ї Дуґіної, дочки радикального філософа Олександра Дугіна. Вона загинула. У вибуху російські спецслужби також звинуватили Україну.

ФСБ Росії також опублікувала відео, на якому людина робить маніпуляції з автомобілем, як стверджується, що належить Малофєєву. Стверджується, що він закладає вибухівку. Відео знято у зимовий час. Що це за людина – не уточнюється. Стверджується, що вибухівку виявив та знешкодив робот-сапер.

При цьому ФСБ Росії опублікувала і ролик із розмінуванням – машина стоїть у підземному гаражі, очевидно, доїхавши туди із вибуховим пристроєм.

2 березня «Російський добровольчий корпус» взяв на себе відповідальність за напад на два прикордонні села Брянської області. У вилазці брав участь і Нікітін. Російська влада заявила про загибель двох мирних жителів внаслідок нападу і порушила справу про теракт. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація».

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Звинувачення у підготовці замаху на Малофєєва Нікітін наразі не коментував. Сам Малофєєв сказав, що не постраждав, і заявив, що «ніякі погрози не вплинуть на його патріотичну позицію».

На початку лютого цього року суд у США дозволив конфіскувати 5,4 мільйона доларів із банківського рахунку, що належить Костянтину Малофєєву. Гроші мають намір передати на підтримку України.

У квітні минулого року Міністерство юстиції США звинуватило Костянтина Малофєєва у порушенні санкцій, запроваджених проти нього за «фінансування сепаратистів» в українському Криму.