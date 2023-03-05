Росія: на коксогазовому заводі в Підмосков’ї стався вибух

На Московському коксогазовому заводі у підмосковному місті Видне увечері 5 березня стався вибух, повідомляє російська служба Радіо Свобода. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно пожежу, яка сталася внаслідок вибуху на підприємстві.

Факт вибуху підтвердило російське Міністерство надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у відомстві, після вибуху вогонь охопив насосну колону з бензолом, полум’я піднялося на висоту до 20 метрів, площа пожежі 200 квадратних метрів. Про постраждалих не повідомляється. Причини вибуху наразі також не відомі.

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Днями, 2 березня, в підмосковній Коломні також пролунав вибух.

28 лютого повідомлялося про п’ять атак дронами по російських містах. Безпілотники помітили в околицях підмосковної Коломни, поблизу газової компресорної станції, а також у Білгородській, Брянській областях РФ, в Адигеї та Туапсе, де два дрони завдали удару по нафтобазі «Роснафти».

У ніч на 1 березня також було чутно вибухи з різних районах на півночі та заході анексованого Криму. Міноборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників. Українська сторона цього не коментувала.