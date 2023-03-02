Жителі Підмосков’я повідомляють про вибух

У підмосковній Коломні у четвер ввечері пролунав вибух, повідомляють у мережі місцеві ресурси. Телеграм-канал Baza пише, що подробиці поки невідомі, але вибух було чутно практично у всіх районах міста. За попередніми даними, стався він близько 21:30. На місце виїхали рятувальники.

«Було чути свист. Вибух явно, – каже один із очевидців, який зняв відео. – Спочатку був дим, а зараз заграва».

Офіційних даних наразі немає.

28 лютого повідомлялося про п’ять атак дронами по російських містах. Безпілотники помітили в околицях підмосковної Коломни, поблизу газової компресорної станції, а також у Білгородській, Брянській областях РФ, в Адигеї та Туапсе, де два дрони завдали удару по нафтобазі «Роснафти».

У ніч на 1 березня також було чутно вибухи з різних районах на півночі та заході анексованого Криму. Міноборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників. Українська сторона цього не коментувала.