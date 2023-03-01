ЗМІ повідомляють про ще одну систему ППО у Москві

У російській столиці Москві біля станції метро «Саларьєво» встановили ще одну систему протиповітряної оборони, передає видання «Сирена».

Згідно з повідомленням, система ППО розміщена біля кінцевої зупинки автобусів поблизу станції метро. Як давно там з’явився комплекс – невідомо.

У січні стало відомо, що російська влада встановила комплекси «Панцир-С1» біля Міноборони, аеродрому Остафьєво, резиденції президента Володимира Путіна в Ново-Огарьові та на Валдаї, а також на офісній будівлі в одному з районів Москви. 22 лютого «Панцир-С1» помітили на Воробйових горах навпроти стадіону «Лужники», де мав виступити Путін.

Видання «Сирена» пише про щонайменше сім майданчиків з ППО.

До появи систем ППО, у грудні військові аеродроми в Рязанській та Саратовській областях РФ, за даними російської влади, були атаковані безпілотниками. Внаслідок цих атак загинули кілька російських військовослужбовців. Удари по аеродромах, з яких злітають російські військові літаки, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, російське Міноборони назвало терактами. У відомстві заявили, що атаки вчинили українські безпілотники. Українська влада офіційно причетність до подій не підтверджувала.

28 лютого повідомлялося про 5 атак дронами по російських містах. Безпілотники помітили в околицях підмосковної Коломни, поблизу газової компресорної станції, а також у Білгородській, Брянській областях РФ, в Адигеї та Туапсе, де два дрони завдали удару по нафтобазі «Роснафти».