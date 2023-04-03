Вбивство Татарського може бути попередженням Пригожину – ISW

Вбивство прокремлівського «воєнкора» Владлена Татарського (справжнє ім’я Максим Фомін) може бути задумане як попередження керівнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Біографія та поведінка Фоміна схожі на біографію Пригожина, оскільки обидва після ув’язнення та помилування стали відомими ультранаціоналістичними діячами», – йдеться в огляді інституту.

ISW зауважує: «Вбивство Фоміна в пов’язаному з «Вагнером» барі в Санкт-Петербурзі може виявити подальші розломи в Кремлі та його найближчому оточенні. Фомін був різким критиком російського військового командування та російського Міністерства оборони».

Водночас аналітики інституту зауважують, що сам Пригожин 2 квітня заявив, що не став би звинувачувати у вбивстві Татарського «київський режим», як і раніше убитої російської ультранаціоналістичної діячки Дар’ї Дугіної. Пригожин зазначив, що відповідальність за такі напади може нести «група радикалів», не пов’язаних з українською владою.

Вбивство Фоміна може бути свідченням того, що толерантність Володимира Путіна до військових блогерів «загалом слабшає», але воно також могло бути результатом «близькості Фоміна і Пригожина».

«Вбивство Фоміна в барі Пригожина, ймовірно, є частиною моделі більшої ескалації російських внутрішніх конфліктів з участю Пригожина та ПВК «Вагнер», – вважають в ISW.

Американські аналітики не виключають, що російські чиновники мають намір використати вбивство Татарського, щоб «посилити самоцензуру» серед російського громадянського суспільства.

«Рух Kiber Front Z, пов’язаний з «Вагнером», кілька місяців очолює дискусії про війну в барах, які належать Пригожину, і цілком можливо, що це резонансне вбивство відіб’є людей від відвідування подібних заходів. Ця атака також може бути спробою залякати інших мілблогерів, афілійованих з «Вагнером», – йдеться в повідомленні.

Вбивство Татарського поглиблює розкол серед російських мілблогерів, що зрештою може бути корисним для зусиль Кремля консолідувати контроль над інформаційним простором, вважають експерти.

2 квітня стало відомо, що під час вибуху в кафе «Стріт-бар» у центрі Санкт-Петербурга загинув прокремлівський «воєнкор» Владлен Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін), ще 25 людей постраждали. Російські ЗМІ повідомили, що на «творчому вечорі» Татарського було близько 100 осіб. Вибух начебто спричинила статуетка, подарована Татарському.

Слідчі органи РФ заявили, що встановили особи підозрюваних у вбивстві – це 26-річна мешканка Санкт-Петербурга Дар’я Трепова і її чоловік Дмитро Рилов як співучасник. Їх, за повідомленнями, поліція вже затримувала – у лютому минулого року на антивоєнній акції у Санкт-Петербурзі. Однозначних офіційних повідомлень, що зараз Трепова чи Рилов затримані, немає.

Повідомляється, що раніше кафе, де стався вибух, належало близькому до Володимира Путіна бізнесмену, засновнику та спонсору ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину.

Багато так званих російських блогерів, що пишуть про війну, бездоказово звинуватили у вбивстві Татарського Україну. Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Фомін був «небезпечний» для влади України, і що його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибух Петербурзі так: «У РФ починається... Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок був питанням часу, як прорив дозрілого гнійника».

Владлен Татарський підтримував війну РФ проти України. У минулому він воював у складі проросійських сил на Донбасі. Відбував покарання за грабіж. Пізніше став називати себе блогером і письменником, мав у мережі сторінку з пів мільйоном підписників.