Зниклий у листопаді в російській колонії в’язень за два місяці загинув під Бахмутом

Зниклий у листопаді 2022 року з новосибірської колонії № 8 в’язень Геннадій Гербольд загинув у районі міста Бахмута Донецької області України. Його тіло було в одній із трун, які доставили в аеропорт Новосибірська, повідомляють російська служба Радіо Свобода і проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

39-річний Гербольд відбував покарання за статтею про навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило з необережності смерть потерпілого. До цього він був судимий за статтею про незаконне вирубування лісових насаджень. Минулого року його завербували до ПВК «Вагнер» для участі у війні проти України.

Сестра загиблого розповіла, що родичі дізналися про це лише у грудні. «27 листопада ми з ним говорили, він запевняв, що нізащо не поїде до України. 28-го він зникає, і я дізнаюся про «його вибуття». Звичайно, я підозрюю, що його силою відвезли на війну», – повідомила вона. Труна була доставлена в аеропорт Новосибірська два тижні тому, проте її досі не відправили до Бурятії.

Сибір.Реалії раніше повідомили про те, що в аеропорт у російському Новосибірську доставили кілька десятків трун із тілами загиблих російських військовослужбовців. У розпорядженні журналістів опинився відеозапис, зроблений очевидцем, на якому видно понад сто дерев’яних ящиків. До переважної більшості прикріплено свідоцтва про смерть. Виданню вдалося підтвердити особи декількох військових, всі вони були завербовані ПВК «Вагнер».

Адміністрація аеропорту «Толмачово» заперечує, що на кадрах одне із приміщень аеропорту. «Це – недостовірна інформація. Приміщення, яке транслюється на даному відео, не належить аеропорту і не перебуває на його території», – сказав представник аеропорту виданню «Підйом».

Прокремлівський воєнкор Владлен Татарський 22 лютого опублікував фото з десятками тіл бійців і коментарем засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, в якому той пояснює: «Це одне з місць збору загиблих, це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод так званий, їх мало бути вп’ятеро менше». Видання «Медіазона» припустило, що знімок зробили на околицях Бахмута – міста, яке бійці ПВК «Вагнер» вже кілька місяців намагаються захопити.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії чи інших державних структур.

Наразі бійці ПВК, за численними повідомленнями російських ЗМІ та самої організації, беруть участь у боях під Бахмутом у Донецькій області України. Це одна з найнапруженіших ділянок фронту.

Як повідомила Російська служба Бі-Бі-Сі, за два тижні лютого кількість загиблих на війні в Україні росіян зросла вп’ятеро порівняно з попереднім місяцем. До 17 лютого 2023 року журналістам із відкритих даних вдалося підтвердити загибель 14 709 осіб. Основна частка втрат припадає на добровольців, найманців ПВК «Вагнер» (включаючи в’язнів) та мобілізованих.

За даними офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинули або зазнали поранення понад 30 тисяч найманців ПВК «Вагнер».

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи 21 лютого з посланням до Федеральних зборів, не назвав ПВК «Вагнер» серед підрозділів, що беруть участь у бойових діях на території України.