До Новосибірська доставили понад 100 трун із тілами російських військових – «Сибір.Реалії»

В аеропорт Новосибірська Толмачово доставили кілька десятків трун з тілами загиблих російських військовослужбовців, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії», публікуючи відео, зняте очевидцем.

На кадрах видно понад сто дерев’яних ящиків, складених в окремому приміщенні. До більшості прикріплені свідоцтва про смерть. Що саме написано у документах виразно видно лише на одному з них. Згідно з цими даними, йдеться про уродженця Хакасії Сергія Юмашова.

«Сибір.Реалії» вдалося підтвердити особу військовослужбовця. За даними журналістів, Юмашов загинув 27 січня у районі Бахмута Донецької області. Як розповіли однокласники загиблого, його тіло мають доставити до села Аршанове Алтайського району Хакасії, в якому він народився та виріс. Юмашеву було 39 років.

Водночас у Толмачово заперечують, що на кадрах одне із приміщень аеропорту, передають «Сибір.Реалії» з посиланням на коментар адміністрації іншим ЗМІ.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 145 060 своїх військових.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Торік, у листопаді, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.