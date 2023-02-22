Росія втратила понад 145 тисяч військових у війні проти України – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 145 060 своїх військових, зокрема 620 із них загинули протягом останньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 лютого.

У командуванні також навели дані про втрати російської військової техніки:

танки ‒ 3334 (вісім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6569 (+7)

артилерійські системи – 2345 (+7)

РСЗВ – 471

засоби ППО ‒ 243

літаки – 299

гелікоптери – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5212 (+2)

спеціальна техніка ‒ 226.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Окрім цього, Блінкен наголосив, що понад мільйон жителів Росії залишили свою країну, тому що не хочуть воювати.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.