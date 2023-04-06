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Пілот ЗСУ розповів, як збивав ракети РФ, що летіли на захід України

Пілот Збройних сил України Дмитро Шкаревський
Олег Галів

Дмитро Шкаревський – пілот винищувача МІГ-29. 10 лютого 2023 року літак чоловіка зазнав пошкоджень, а сам Дмитро отримав велику кількість травм. Врятуватись Дмитру вдалось завдяки катапультуванню. В інтерв’ю Радіо Свобода Дмитро Шкаревський розповів про перші дні широкомасштабного вторгнення Росії до України, як збивав ворожі ракети і що планує після Перемоги.

«У моїй ситуації так трапилося, що 22 лютого я пішов у відпустку. Мене війна застала вдома. О 5-й ранку [24 лютого 2023 року] зателефонувала мама з Києва і каже, що Київ бомблять. Я вирішив не чекати поки мені зателефонують, покличуть. Відразу ж зібрав найнеобхідніші речі і поїхав на аеродром», – розповідає Дмитро Шкаревський.

Пілот Збройних сил України Дмитро Шкаревський
Пілот Збройних сил України Дмитро Шкаревський

З Дмитром ми зустрілися в Івано-Франківську. Саме там базується 114 бригада тактичної авіації, старшим льотчиком у якій і є Дмитро. Але зараз чоловік проходить процес реабілітації після важких травм, які отримав у лютому цього року в небі на сході України.

Робота була різного роду – на прикриття військ штурмової і бомбардувальної авіації. Наша винищувальна авіація робить різноманітну роботу

Перший виліт з часу повномасштабного вторгнення у Дмитра був 25 лютого. Разом із колегами, пригадує льотчик, тоді вони перебазувались на оперативні аеродроми. Після цього чоловік майже 2 місяці не з’являвся в Івано-Франківську. А з часу широкомасштабного вторгнення льотчик здійснив близько 70 бойових вильотів.

«Робота була різною. На початку це були розвідувальні польоти з метою вилову диверсійних груп. Також польоти для знищення «Калібрів», «Шахедів», ворожих ППО. Робота була різного роду – на прикриття військ штурмової і бомбардувальної авіації. Наша винищувальна авіація робить різноманітну роботу, яку поставлять верхні штаби», – каже чоловік.

Дмитро Шкаревський
Дмитро Шкаревський

Для читачів Радіо.Свобода Дмитро пояснив, як саме українські пілоти збивають російські ракети.

Нам кажуть, що ракети летять вже близько біля кордонів України. Займаємо готовність

«Нам телефонують і кажуть, що за даними розвідки, планується атака. І щоб ми потихеньку готувалися. Ми чекаємо. Потім нам телефонують і кажуть, що ракети летять вже близько біля кордонів України. Займаємо готовність, екіпіруємось і чекаємо команди. Далі зв’язуємось з керівником польотів і він нам дає команду «Вам повітря». У нас є приблизно 6-7 хвилин, поки літак запуститься і ми піднімаємо його в повітря. Далі зв’язуємось зі штурманом наведення, який на локаторах бачить наш літак і бачить цілі. Це добре, коли він бачить. Бо бувають ситуації, що цілі не видно і тоді ми використовуємо такий метод наведення як «вільний пошук», – зазначає Дмитро Шкаревський.

Уже з кабіни літака Дмитро намагається захопити ціль та знищити її. Відбувається це радіолокаційними або ж тепловими ракетами, додає Дмитро.

Довелось мені збити дві ракети типу «Калібр» і знищувати вороже ППО

«На жаль мені не доводилося вступати у повітряний бій з противником, але за час війни довелось мені збити дві ракети типу «Калібр» – це за підтвердженою інформацією (летіли у напрямку заходу України – ред.), і знищувати вороже ППО», – зазначає Дмитро. Каже, що коли підтверджують, що ціль знищена – відчуває радість, адже прилетіти ця ракета могла у будь-яке місце України і наробити шкоди.

Дмитро Шкаревський
Дмитро Шкаревський

Дмитро б міг продовжувати збивати російські ракети та ППО, але 10 лютого 2023 року літак Дмитра у повітрі почав руйнуватися. Усіх деталей чоловік наразі розповідати не може, бо триває розслідування.

«Мій літак почав руйнуватись, горіти. Мені довелось катапультуватись. Я подивився, що навколо не було населених пунктів, переді мною лісова місцевість і прийняв рішення на катапультування. І після цього я побачив, як мій літак впав. І вже тоді з’явилась друга проблема, коли я глянув з парашута, як спускаюсь на річище річки. Був мороз, лід. Хвилювався, щоб лід не проломився. Слава Богу, лід не проломився, він мене витримав. Але я отримав травму спини – виявилось, то був перелом хребця. І окрім цих травм ще отримав осколкові травми руки і живота, мав проблеми з очима. Рани затягуються, планую розпочати реабілітацію для спини», – додає Дмитро.

Пілот Збройних сил України Дмитро Шкаревський
Пілот Збройних сил України Дмитро Шкаревський

Стежити за подіями в країні Дмитро Шкаревський не припиняє ні на мить. Поки триває процес лікування та реабілітації, чоловік роздумує над тим, чим займатиметься далі. Але одна з найбільших його мрій – українська Перемога.

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