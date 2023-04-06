Пілот ЗСУ розповів, як збивав ракети РФ, що летіли на захід України

Олег Галів

Дмитро Шкаревський – пілот винищувача МІГ-29. 10 лютого 2023 року літак чоловіка зазнав пошкоджень, а сам Дмитро отримав велику кількість травм. Врятуватись Дмитру вдалось завдяки катапультуванню. В інтерв’ю Радіо Свобода Дмитро Шкаревський розповів про перші дні широкомасштабного вторгнення Росії до України, як збивав ворожі ракети і що планує після Перемоги.

«У моїй ситуації так трапилося, що 22 лютого я пішов у відпустку. Мене війна застала вдома. О 5-й ранку [24 лютого 2023 року] зателефонувала мама з Києва і каже, що Київ бомблять. Я вирішив не чекати поки мені зателефонують, покличуть. Відразу ж зібрав найнеобхідніші речі і поїхав на аеродром», – розповідає Дмитро Шкаревський.

З Дмитром ми зустрілися в Івано-Франківську. Саме там базується 114 бригада тактичної авіації, старшим льотчиком у якій і є Дмитро. Але зараз чоловік проходить процес реабілітації після важких травм, які отримав у лютому цього року в небі на сході України.

Робота була різного роду – на прикриття військ штурмової і бомбардувальної авіації. Наша винищувальна авіація робить різноманітну роботу

Перший виліт з часу повномасштабного вторгнення у Дмитра був 25 лютого. Разом із колегами, пригадує льотчик, тоді вони перебазувались на оперативні аеродроми. Після цього чоловік майже 2 місяці не з’являвся в Івано-Франківську. А з часу широкомасштабного вторгнення льотчик здійснив близько 70 бойових вильотів.

«Робота була різною. На початку це були розвідувальні польоти з метою вилову диверсійних груп. Також польоти для знищення «Калібрів», «Шахедів», ворожих ППО. Робота була різного роду – на прикриття військ штурмової і бомбардувальної авіації. Наша винищувальна авіація робить різноманітну роботу, яку поставлять верхні штаби», – каже чоловік.

Для читачів Радіо.Свобода Дмитро пояснив, як саме українські пілоти збивають російські ракети.

Нам кажуть, що ракети летять вже близько біля кордонів України. Займаємо готовність

«Нам телефонують і кажуть, що за даними розвідки, планується атака. І щоб ми потихеньку готувалися. Ми чекаємо. Потім нам телефонують і кажуть, що ракети летять вже близько біля кордонів України. Займаємо готовність, екіпіруємось і чекаємо команди. Далі зв’язуємось з керівником польотів і він нам дає команду «Вам повітря». У нас є приблизно 6-7 хвилин, поки літак запуститься і ми піднімаємо його в повітря. Далі зв’язуємось зі штурманом наведення, який на локаторах бачить наш літак і бачить цілі. Це добре, коли він бачить. Бо бувають ситуації, що цілі не видно і тоді ми використовуємо такий метод наведення як «вільний пошук», – зазначає Дмитро Шкаревський.

Уже з кабіни літака Дмитро намагається захопити ціль та знищити її. Відбувається це радіолокаційними або ж тепловими ракетами, додає Дмитро.

Довелось мені збити дві ракети типу «Калібр» і знищувати вороже ППО

«На жаль мені не доводилося вступати у повітряний бій з противником, але за час війни довелось мені збити дві ракети типу «Калібр» – це за підтвердженою інформацією (летіли у напрямку заходу України – ред.), і знищувати вороже ППО», – зазначає Дмитро. Каже, що коли підтверджують, що ціль знищена – відчуває радість, адже прилетіти ця ракета могла у будь-яке місце України і наробити шкоди.

Дмитро б міг продовжувати збивати російські ракети та ППО, але 10 лютого 2023 року літак Дмитра у повітрі почав руйнуватися. Усіх деталей чоловік наразі розповідати не може, бо триває розслідування.

«Мій літак почав руйнуватись, горіти. Мені довелось катапультуватись. Я подивився, що навколо не було населених пунктів, переді мною лісова місцевість і прийняв рішення на катапультування. І після цього я побачив, як мій літак впав. І вже тоді з’явилась друга проблема, коли я глянув з парашута, як спускаюсь на річище річки. Був мороз, лід. Хвилювався, щоб лід не проломився. Слава Богу, лід не проломився, він мене витримав. Але я отримав травму спини – виявилось, то був перелом хребця. І окрім цих травм ще отримав осколкові травми руки і живота, мав проблеми з очима. Рани затягуються, планую розпочати реабілітацію для спини», – додає Дмитро.

Стежити за подіями в країні Дмитро Шкаревський не припиняє ні на мить. Поки триває процес лікування та реабілітації, чоловік роздумує над тим, чим займатиметься далі. Але одна з найбільших його мрій – українська Перемога.