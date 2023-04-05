Резніков розповів про наступний «Рамштайн» і чому союзники затягують з винищувачами F-16

Вже в квітні відбудеться 11-та зустріч у форматі «Рамштайн» – про це під час брифінгу журналістам повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає кореспондент Радіо Свобода.

Чергове засідання контактної групи з оборони України проведуть на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, де і відбувалася перша зустріч рік тому, у квітні 2022-го.

Втім, конкретної дати проведення заходу міністр не назвав. Водночас заявив, що пріоритети України будуть незмінними: системи протиповітряної оборони, зокрема, бойові літаки.

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«Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 – це системи протиповітряної оборони, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони, тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно. Друге, це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всіх інших. Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, в тому числі так звані «дрони-самогубці» або ударні дрони», – заявив Резніков.

Також міністр оборони відповів на питання, чому союзники затягують із наданням Україні сучасної авіації, зокрема, винищувачів F-16. Каже, ці системи складні, потребують обслуговування і великих фінансових витрат.

«Це найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне, озброєння... Це рішення прагматичне і партнери рахують гроші, всі рахують гроші, рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, прийняти рішення дати нам літаки це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки, запчастини і обслуговування. І це буде мова вже йти не про сотні мільйонів допомоги, а мільярди. І тому треба дати належне і подяка нашим партнерам, бо якщо вони приймають рішення, то вони дуже відповідальні і вони виконують свої обіцянки. Наприклад, три сімки (M777 – ред.), це пушки, які дали американці в травні минулого року, вони продовжують забезпечувати їх запчастинами і так далі. Тому це питання прийняття прагматичного рішення, чому я вірю оптимістично, що воно буде», – зазначив міністр оборони.

Попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася 15 березня 2023 року по відеозв’язку. Тоді Олексій Резніков заявляв, що 10-й Рамштайн вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування «броньованого кулака».

А міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін за підсумками зустрічі розповів про «нові зобов’язання» країн-учасниць зустрічі «Рамштайн» та про те, що країни знову підтвердили свою єдність у підтримці боротьби України за свободу.