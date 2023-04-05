Іспанія ремонтує ще чотири танки для передачі Україні – міністерка оборони

Іспанія відправить шість танків Leopard до України в другій половині квітня – про це повідомила міністерка оборони країни Маргарита Роблес, цитує іспанський канал RTVE.

«Зараз перевіряють їхню справність», – заявила вона.

За словами міністерки, ці танки будуть інтегровані з тими, що надають Україні інші союзники.

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Крім того, Роблес повідомила, що ще чотири «Леопарди» зараз ремонтують для подальшої передачі:

«Ми розпочали ремонт ще чотирьох (танків – ред.)», – цитує її RTVE.

Раніше Мадрид планував надати Україні першу партію танків до кінця березня.

У березні 18 танків Leopard 2, які надала Німеччина, і три, які пообіцяла Португалія, прибули в Україну. Влада в Києві наполягає, що бойові машини мають вирішальне значення для перемоги у війні з Росією. Москва називає поставки західної зброї провокацією, яка лише «продовжить страждання українського народу».