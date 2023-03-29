Німеччина надасть додатково 12 мільярдів євро на підтримку України

Німеччина зможе значно збільшити витрати на підтримку України після того, як бюджетний комітет бундестагу 29 березня схвалив виділення додатково 12 мільярдів євро на підтримку України на період до 2032 року. Понад чверть цієї суми буде виділена вже цього року, повідомив агентству France-Presse представник комітету.

Кошти спрямовуватимуться на прямі поставки озброєння Україні або на закупівлю зброї для бундесверу для поповнення запасів. За 2022 рік арсенал німецької армії суттєво скоротився внаслідок надання різних видів зброї Україні.

На поточний рік бюджетний комітет бундестагу схвалив виділення 3,24 мільярда євро для не запланованих раніше оборонних витрат. У наступні роки аж до 2032-го має бути виділено загалом ще 8,82 мільярда євро.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України з планового бюджету ФРН було виділено три мільярди євро для військової допомоги Україні. У 2022 році Німеччина загалом витратила понад 14 мільярдів євро для прямих поставок та додатково 18 мільярдів євро в рамках ініціативи ЄС, інформація про це доступна на сайті федерального уряду.