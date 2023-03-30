У ЗСУ – Leopard та Challenger: що зможе протиставити Росія?

Наприкінці березня українська армія почала отримувати основний масив обіцяної Заходом важкої техніки: вже прибули до країни Challenger від Британії та Leopard від Німеччини та Португалії, броньовики Marder, Stryker, Couger (останній став новиною), з'явилися відео українських військових із легкими французькими танками AMX. Ще на початку місяця прибули польські леопарди. Дорогою – «Леопарди» від Норвегії, на початку квітня Україна чекає на них від Іспанії. На підході – БМП Bradley.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Водночас українське командування та президент продовжують оперувати терміном «контрнаступ». Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що це – перспектива квітня-травня.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що сил для контрнаступу Україні поки не вистачає: потрібно більше західної допомоги, незважаючи на те, що міністр оборони США Ллойд Остін вважає шанси України на контрнаступ весною «дуже гарними». Остін констатує, що РФ виснажила свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити.

Підписуйтесь на Телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Головні питання випуску:

З якими силами підходить Росія до цього етапу війни – по техніці, снарядам, фортифікаційним спорудам та живій силі?

Які висновки зробив агресор із осіннього контрнаступу України у Харківській та Херсонській областях?