США: танки Abrams укомплектовують усім необхідним для передачі Україні

Навчання українських військовослужбовців на танках M1-A1 Abrams tanks ще не розпочиналися, втім очікується «порівняно скоро». Про це, як передає CNN, заявив журналістам у вівторок представник Міністерства оборони США.

«Ми продовжуємо укомплектовувати танки необхідним обладнанням», – сказав посадовець.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну американські інструктори навчили понад 7 000 українських військовослужбовців.

Вашингтон у січні погодився надати танки Україні, що стало несподіванкою після заяв про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою.

США оголосили, що підготовка їхніх танків до відправки в Україну вимагатиме часу. Крім того, повідомлялося, шо на складах немає танкових «надлишків».

Спочатку США планували відправити Україні 31 новий танк M1A2 Abrams, на виробництво та доставку яких міг піти рік чи два. Але наприкінці березня Вашингтон вирішив, що Україна отримає старішу модифікацію Abrams – це дозволить прискорити їхнє освоєння українськими військовими та передачу збройним силам України.