РФ вдається до скидання авіабомб як альтернативи ракетним ударам – Гуменюк

Російські військові атакують Україну авіабомбами, тому що масовані ракетні удари не виявились результативними настільки, наскільки планувало російське керівництво. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода. Ранок» сказала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, авіабомби – це небезпека передусім для прифронтових районів.

«Вони (війська РФ – ред.) в умовах вимушеного продовження бойових дій продовжують атакувати саме такими снарядами. Особливість у тому, що літками можуть випускати їх задалеко від лінії фронту, не потрапляючи у зону ураження нашої ППО, а самі бомби сягають кількох десятків кілометрів. Вони намагаються таким чином атакувати енергетику, критичну інфраструктуру, промисловість, сільськогосподарські угіддя», – каже Гуменюк.

Щодо Херсонщини, за словами Гуменюк, російські сили б’ють саме по замінованим господарським площам, тим самим приводять міни у детонацію. Напередодні через обстріл Херсонщини авіабомбами постраждали семеро людей.

«Це стає великою небезпекою, тому що люди починають польові роботи і потрапляють під ураження, але, крім того, ворог використовує безпілотні літальні апарати, до яких прикріплюються розривні гранати і вони направляють їх безсовісно у місцях скупчення людей», – розповіла Гуменюк.

Також, за її словами, російські військові продовжуватимуть атакувати такими повітряними засобами ураження, як «шахеди» та керовані авіаційні бомби, щоб вишукувати позиції української протиповітряної оборони. Разом із тим, додає Гуменюк, вірогідність масованого ракетного удару наразі найменша, оскільки запаси ракет у російських військових критично знижені.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби армія РФ завдала 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснила 53 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.