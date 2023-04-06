СБУ затримала чоловіка, який передавав РФ дані про наслідки ракетного удару по будинку в Запоріжжі

Служба безпеки повідомила про затримання чоловіка, який передавав російським спецслужбам інформацію про наслідки ракетного удару по будинку в Запоріжжі 22 березня.

«За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ. Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що фото зруйнованого будинку у Запоріжжі потрібне було спецслужбам РФ «для підготовки нових обстрілів регіон»у.

Розслідування триває. Про підозру наразі не повідомляють. Чи визнав затриманий свою провину також невідомо.

22 березня дві російські ракети влучили між двома дев’ятиповерхівками у Запоріжжі. Дві людини загинули, понад 30 постраждали.

Запоріжжя, яке розташоване неподалік лінії фронту, російські війська регулярно піддають обстрілам, зокрема, переробленими для наземного використання ракетами С-300.