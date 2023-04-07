ОК «Південь»: 10 російських кораблів маневрують у Чорному морі

У Чорному морі чергують десять російських кораблів, зокрема носій крилатих ракет «Калібр», повідомило ввечері 7 квітня оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний, тим самим удвічі зменшивши потенційний залп «Калібрів», наразі їх чотири. Все корабельне угруповання з 10 одиниць маневрує в ракетобезпечному для себе районі – між південно-східним узбережжям Криму та новоросійськом», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» додали, що загроза ракетних ударів зберігається, а атака дронами-камікадзе – «цілком імовірна».

Вранці в ефірі Радіо Свобода керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що в Чорному морі можуть бути готовими і спорядженими до запуску до восьми російських ракет типу «Калібр».

Гуменюк оцінила як невисоку ймовірність масованого ракетного удару. Водночас, за її словами, є високий рівень загрози з повітря і моря:

«Найменша вірогідність, що це буде масований ракетний удар. Тому що, дійсно, запаси ракет у них критично знижені, а те, що вони продовжуватимуть використовувати повітряні засоби ураження типу «шахедів», керованих авіаційних бомб, залишків тих ракет, які ще можуть собі дозволити, це очевидно, оскільки вони продовжуватимуть вишукувати системи нашої протиповітряної оборони і саме тому ми говоримо про досить високий рівень загрози з моря і повітря».

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