Ситуація на півдні України «стабільно складна» – Гуменюк

Ситуація на півдні України залишається «стабільно складною», але контрольованою українськими Силами оборони, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

«Ворог продовжує авіаудари. Зокрема, вчора ввечері РФ знову атакувала Херсонщину керованими авіабомбами. Росіяни били по сільськогосподарських угіддях і промисловості», – зазначила вона.

За словами Гуменюк, ніч минула без людських втрат і постраждалих.

«Минула доба характеризувалася якраз атаками, зокрема і повітряними з використанням дронів, з яких, проводячи розвідку, ворог також скидає ВОГи. РФ активно б’є безпосередньо по критичній інфраструктурі, медичних об’єктах», – заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь».

Вранці 7 квітня в ефірі Радіо Свобода керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що в Чорному морі можуть бути готовими і спорядженими до запуску до восьми російських ракет типу «Калібр».

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.