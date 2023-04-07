Генштаб повідомив про збиття російського Су-25 під Мар’їнкою

Українські війська збили російський винищувач у Донецькій області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Гарна новина. В районі Мар’їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника», – йдеться в повідомленні.

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Напередодні українське командування повідомило, що найбільш інтенсивні бойові дії тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Зокрема, в районі Мар’їнки українські війська відбили 13 атак російських загарбників.

За даними українського командування на ранок 7 квітня, російська армія втратила 306 літаків. Росія не коментує втрати своєї техніки.