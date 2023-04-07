Федоров: у Мелітополі підірвано все, що російська армія звозила чотири дні поспіль

Російські військові потягом чотирьох днів звозили до Мелітополя свою техніку та особовий склад, але все це вдалося підірвати, розповів мер міста Іван Федоров.

«Починаючи з понеділка 27 березня бавовна розквітала у Мелітополі, Федорівці, Веселому, поблизу Молочанська, Токмака, Мирного. Потім знову і знову у Мелітополі», – зазначив він.

Ввечері 6 квітня, за інформацією Федорова, була підірвана військова база російської армії в Веселому.

«Знаково, що лігво орків знаходилось на звалищі. Обрали для себе найбільш підходяще місце, тепер назавжди там спочивають», – розповів мер Мелітополя.

Також стало відомо, що російські військові кілька днів поспіль звозили до Веселого техніку, а також глушили мобільний зв’язок, щоб місцеві мешканців не змогли про це повідомити.

«Сили спротиву знають про кожен крок окупантів, а ЗСУ зводять ворожі кроки нанівець», – підсумував Федоров.

З огляду на окупацію регіону і бойові дії редакція не може перевірити озвучену інформацію з незалежних джерел.

Федоров регулярно повідомляє про вибухи в окупованому російськими військами Мелітополі. Зокрема, таку інформацію він озвучував ввечері 6 квітня.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу з Херсона.