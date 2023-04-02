У Мелітополі «втретє за тиждень» лунають вибухи – Федоров

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров знову повідомляє про вибухи в місті.

«Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи. Що палає у ворога цього разу, з’ясовуємо», – заявив він у своєму Телеграмі.

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Згодом він повідомив, що вибухи сталися в локомотивному депо:

«Не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку», – додав Федоров.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.