Після вибухів у Мелітополі в частині міста та селах поруч зникло світло – Федоров

У окупованому Мелітополі вранці 29 березня пролунали вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров.

«Ранкова погода у тимчасово окупованому Мелітополі: спочатку гуркіт вибухового грому і сяйво блискавок, потім густий бавовняний туман в районі підстанції локомотивного депо. У північних і західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло», – повідомив Федоров.

Перед цим, рано вранці в середу, міський голова повідомляв про одночасно декілька вибухів «у всіх районах» Мелітополя.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.