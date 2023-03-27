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Новини | Суспільство

«Густа бавовна»: Федоров повідомив про вибухи в Мелітополі

Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті

У окупованому Мелітополі пролунали вибухи вранці 27 березня, повідомив міський голова Іван Федоров.

«Ранкова погода в тимчасово окупованому Мелітополі: густа бавовна на мікрорайоні поблизу кафе «Джокер» і ворожих казарм», – заявив він.

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За даними мера, вибух відбувся в будівлі, в якій російські окупанти розміщували «ворожі силові структури».

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

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