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Федоров повідомив про «гучний вибух» в Мелітополі

Іван Федоров каже, що після вибуху «орки не на жарт заметушилися»

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав «гучний вибух», повідомив міський голова Іван Федоров.

«Після ранкового вибуху у поки що окупованому Мелітополі орки не на жарт заметушилися. Зігнали фейкову «поліцію» і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва – біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого «поліцейського», – написав він у телеграмі.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов підтвердив інформацію про вибух, заявивши про одного постраждалого.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

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