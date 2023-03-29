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Аксьонов прокоментував вибух у Криму. Каже, що у полі впав безпілотник

Аксьонов каже, що жертв і руйнувань немає

Призначений Кремлем російський голова окупованого Криму Сергій Аксьонов прокоментував вибух у Гвардійському. За його словами, військові РФ збили безпілотник.

«Впав у поле. Жертв і руйнувань немає», – написав він у Telegram.

Його радник Олег Крючков заявив, що удар з безпілотника намагалися завдати по координатах, його збила система РЕБ. «Така історія була кілька тижнів тому. Найімовірніше – «Стриж», – сказав Крючков.

На опублікованих у мережі фото не видно уламків безпілотника, про який заявляє окупаційна влада Криму.

Раніше сьогодні стало відомо про вибух в районі Гвардійського, що в Сімферопольському районі Криму, де розташована велика російська військова авіабаза. Там розміщені бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25, які беруть участь у війні проти України.

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