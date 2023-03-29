У Криму повідомляють про вибух поблизу авіабази РФ, окупаційна влада каже: працює ППО

У селищі Гвардійське Сімферопольського району окупованого Росією Криму у середу пролунав вибух, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» з посиланням на місцеві пабліки.

За повідомленнями, внаслідок вибуху в околицях затрусило шибки у вікнах, а в повітря піднялися клуби диму.

Для ЗМІ РФ очільник російської місцевої адміністрації у Гвардійську Ігор Чичкін прокоментував, що у вказаному районі могла спрацювати система протиповітряної оборони. «Ніякого диму не видно», – зазначив він.

У селищі Гвардійське розташована велика російська військова авіабаза, де розміщені бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25, що беруть участь у війні з Україною.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська окупаційна влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».