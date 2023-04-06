Федоров повідомив, що в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи

В окупованому російськими військами українському Мелітополі в ніч на 6 квітня пролунали потужні вибухи, повідомив мер міста Іван Федоров. Даних про постраждалих та руйнування немає.

«Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно в місті зафіксували одразу кілька потужних вибухів. Підгоряє у ворога гарненько», – написав він Telegram.

Про звуки вибухів написала у мережі призначена РФ окупаційна адміністрація міста.

Мелітополь Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських та російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу з Херсона.

Мелітополь з початку російського повномасштабного вторгнення неодноразово потрапляв під обстріл. Останніми днями вибухи в місті практично не вщухають.