У Мелітополі вибухнув автомобіль з колаборантом – мер

В окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 3 квітня вибухнув автомобіль, повідомив міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території.

«Стало відомо, в кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від «несправності» автівки постраждав любитель всього комуністичного Максим Зубарєв. Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію. У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився «не в тому місці, не в той час», – повідомив Федоров у Telegram.

Про те, що постраждав саме Зубарєв, пишуть і російські державні ЗМІ.

Отримати інформацію з інших джерел на окупованих територіях не є можливим.

Раніше Федоров казав, що за минулий тиждень у Мелітополі прогриміло кілька вибухів.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого.