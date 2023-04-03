Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Мелітополі вибухнув автомобіль з колаборантом – мер

Повідомляється, що постраждала особа на ім’я Максим Зубарєв (фото ілюстративне)

В окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 3 квітня вибухнув автомобіль, повідомив міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території.

«Стало відомо, в кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від «несправності» автівки постраждав любитель всього комуністичного Максим Зубарєв. Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію. У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився «не в тому місці, не в той час», – повідомив Федоров у Telegram.

Про те, що постраждав саме Зубарєв, пишуть і російські державні ЗМІ.

Отримати інформацію з інших джерел на окупованих територіях не є можливим.

Раніше Федоров казав, що за минулий тиждень у Мелітополі прогриміло кілька вибухів.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG