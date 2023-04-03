Поранені 6 цивільних у Мелітополі, проходить примусова паспортизація вчителів – влада і військові

Уламки від системи протиповітряної оборони в Мелітополі Запорізької області у неділю пошкодили багатоквартирний будинок в місті, в результаті чого постраждали шестеро людей, повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

«Щоб створити ілюзію оборони, рашисти щоразу пускають у хід свої «влучні ПВО», розміщенні посеред житлових кварталів. Вчора уламки навмання випущеного ворожого ППО прилетіли в багатоквартирний будинок мирних мешканців. Унаслідок стрілянини окупантів шестеро мелітопольців знаходяться в лікарні, двоє з них в тяжкому стані», – повідомив Федоров.

Він закликав жителів в окупації якнайшвидше виїжджати.

Водночас Генштаб ЗСУ додає, що окупаційні сили в Мелітополі до 1 червня примушують тамтешніх педагогів письмово відмовитися від українського громадянства.

«Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл у термін до 1 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти», – йдеться в повідомленні.

Отримати інформацію з інших джерел на окупованих територіях не є можливим.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.