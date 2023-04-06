Вісім експравоохоронців у Мелітополі допомагають окупантам шукати партизан – ДБР

Державне бюро розслідувань підозрює вісьмох колишніх правоохоронців із Мелітополя в допомозі російським окупантам – про це Бюро повідомило 6 квітня.

За даними ДБР, після окупації Мелітополя підозрювані зрадили присязі, перейшли на бік російських військ і «зараз вишукують українських партизан та вилучають зброю на тимчасово окупованих територіях».

«Росіяни призначили їх у фейковий правоохоронний орган «УВД по городу Мелитополю и Мелитопольскому району». Щоб запобігти спротиву населення на окупованих територіях фігуранти допомагають загарбникам шукати українських партизан, колишніх військовослужбовців, зокрема учасників АТО/ООС, та інших патріотично налаштованих громадян», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, фігуранти, за заявою Бюро, патрулюють вулиці міста, стоять на блокпостах, вилучають мисливську зброю в місцевих жителів і беруть участь у фільтраційних заходів.

Їм заочно повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Кваліфікація передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна в разі визнання винними.

Мелітополь Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських та російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу з Херсона.