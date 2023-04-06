Федоров повідомив про чергові вибухи в Мелітополі й селах поблизу

В окупованому Мелітополі й селах поблизу пролунали кілька вибухів, повідомив міський голова Іван Федоров.

«Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах. Подробиці згодом», – написав Федоров у телеграмі.

З огляду на окупацію регіону і бойові дії редакція не може перевірити озвучену інформацію з незалежних джерел.

Федоров регулярно повідомляє про вибухи в окупованому російськими військами Мелітополі. Зокрема, таку інформацію він озвучував вранці 6 квітня.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу з Херсона.