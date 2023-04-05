«Щоб вивезти до Сибіру, відправити воювати»: Росія пришвидшує примусову паспортизацію в окупації

Для чого Росії потрібна видача своїх паспортів жителям окупованих територій? Як окупаційна влада примушує місцеве населення брати паспорти Росії, і чим погрожує у разі відмови? Чи можна вижити в окупації без російського паспорта, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили продовжують тиснути на жителів окупованих територій з метою отримання ними паспортів Росії. Зокрема, у Мелітополі змушують вчителів шкіл до 1 червня цього року написати відмову від українського громадянства та отримати російський документ, повідомив 3 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

1 квітня, у Генштабі також повідомляли, що у Токмаку Запорізької області російські військові обмежують пересування людей. За даними відомства, на блокпостах окупанти проводять обшуки транспортних засобів місцевих жителів, і у разі відсутності російського паспорта громадянам України загрожує заборона на в'їзд в місто. Своєю чергою представники ФСБ під час обшуків будинків погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та працевлаштуванням без паспорта Росії, стверджують у Генштабі

На окупованій території Херсонської області російські військові катують місцевих жителів за відмову отримувати паспорти РФ, повідомив 26 березня у своєму телеграм-каналі речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров . За його інформацією, населення окупованих територій чинить спротив примусовій паспортизації.

. За його інформацією, населення окупованих територій чинить спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі, через що окупаційна влада отримує системні догани від російських кураторів. Військові РФ неодноразово проводили показові покарання – на чоловіків одягали мішки й кидали в окопи, стверджує речник.

Крім того, в захоплених населених пунктах Херсонської області російська окупаційна влада погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплату пенсій в разі відсутності паспорта Росії, повідомив 22 березня Генштаб ЗСУ.

Також є підтверджені випадки, коли окупаційна влада видає «гуманітарну допомогу» лише тим, у кого є паспорт Росії, зауважив 1 квітня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Паспорт РФ може принести тільки нещастя»

У коментарі «Новинам Приазов'я» Соболевський зазначив, що найбільшою проблемою на окупованих територіях у разі відсутності російського паспорта є доступ до медичних послуг.

«Все більше у нас випадків зафіксовано, коли або відмовляють у надані медичних послуг в разі відсутності російського страхового поліса, який оформлюється виключно людям, які мають паспорта РФ. Або попереджають, що найближчим часом просто перестануть надавати ці медичні послуги, якщо людина цього не робить», – сказав політик.

На окупованій частині Херсонщини ще не було випадків, коли російські військові забороняли людям пересуватися між громадами у разі відсутності паспорта Росії. Втім, окупанти цим погрожують, каже він.

Попереджають, що можуть відмовити в наданні можливості пресування між громадами через блокпости, якщо не буде російського громадянства

«На блокпостах попереджають, що можуть відмовити в наданні можливості пресування між громадами через блокпости, якщо не буде російського громадянства. Таких випадків все більше. Поки що не було зафіксовано такого, щоб відмовили у пересуванні, але таким чином вони роблять психологічний тиск на населення, примушують людей для того, щоб вони ці паспорти оформлювали», – повідомив Соболевський.

Крім того, за його даними, російські окупаційні сили продовжують тиснути на батьків тих дітей, які навчаються за українською програмою.

«Діточки, які навчаються онлайн або в форматі сімейної освіти здобувають нашу освіту за українською програмою і не відправили дітей до цих шкіл. Так само час від часу вони проводять рейди, в тому числі вони перевіряють документи й питають, чому не отримали паспорт РФ. Так само йде психологічний тиск», – каже політик.

Соболевський додав, що Росія, на його думку, намагається створити на окупованих територіях такі умови, щоб місцеве населення не змогло там вижити без наявності російських паспортів.

«Паспорт РФ може принести тільки нещастя. Тому що це значно збільшує ризик, що це може бути примусова мобілізація наших людей – Росія буде розглядати їх як своїх громадян. Вони до цього взагалі робили заяви, що всі, хто лишаються зараз на цих територіях, автоматично вважаються громадянами РФ», – зазначив політик.

«Вони продовжують все-таки свою легітимізацію через паспортизацію для того, щоб хоч якось зробити те, що їм вдалося зробити у Криму, коли вони масово так само всіх робили громадянами Росії, створивши умови, в яких без цього паспорта просто не вижити. Це робиться для того, щоб і для власної аудиторії, і для міжнародної спільноти казати, що це дійсно території не окуповані, а нібито «звільнені від нацистського» або якогось ще режиму», – вважає Соболевський.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Легітимізація збройної агресії»

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 30 березня у телеграм-каналі повідомив, що окупаційні сили, готуючись до так званих виборів, які Росія збирається провести на захоплених територіях восени, планують паспортизувати 80 відсотків місцевого населення.

30 березня у телеграм-каналі повідомив, що окупаційні сили, готуючись до так званих виборів, які Росія збирається провести на захоплених територіях восени, планують паспортизувати 80 відсотків місцевого населення. Тож окупаційна влада відтепер збирається здійснювати соціальні виплати лише за наявності паспорта Росії. Крім того, перепустку для вільного пересування окупованою територією також можна отримати, якщо є російський паспорт, зазначив міський голова Мелітополя. У Михайлівці вже навіть отримати комунальні послуги можна тільки тим, хто оформив паспорт РФ. Також його вимагають під час фільтрації й погрожують виселенням всім, хто не хоче його оформлювати, додав Федоров.

В ефірі телемарафону 24 березня посадовець розповів, що стаціонарні пункти оформлення російських паспортів розташовані у таких містах, як Мелітополь, Бердянськ і Енергодар Водночас збільшується кількість виїзних бригад, які будуть діставатися до жителів навіть найвіддаленіших окупованих сіл.

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов зауважив, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські окупаційні сили діють такими само методами, які свого часу відпрацювали на захоплених територіях Донбасу і в Криму.

Заманюють обіцянками про високі зарплати людям, які отримали паспорт РФ

«Загарбники маніпулюють відповідно роботою. Спочатку заманюють обіцянками про високі зарплати людям, які отримали паспорт РФ. Наразі вже спливають факти, коли аби влаштуватися на роботу або продовжити працювати за спеціальністю, або за своєю посадою, можна за умовою отримання паспорта РФ», – повідомив Орлов.

«Така сама ситуація стосується відповідно і майнових прав, права на власність володіння землею або земельною ділянкою або паєм, правом на житло. Тобто відбувається перевірка майнових цих документів і відповідно вимагається їхнє підтвердження або нереєстрація, а зробити це все можливо лише за умови того, що ти маєш на руках паспорти, папірець і маєш псевдогромадянство РФ», – каже експерт.

Він вважає, що Росія за допомогою процесу паспортизації хоче посилити свої переговорні позиції.

«Це позиція на міжнародній арені й таким чином вони намагаються легітимізувати просто подальшу збройну агресію проти нашої країни. Тобто просто формула – вони провели паспортизацію, тут проживають «росіяни» і ми прийшли звільнити руських. І ця теза скоріше за все так і буде лунати, коли вони проведуть максимальну паспортизацію», – повідомив Орлов.

«Незрозумілі люди»

Крім того, паспортизація дозволяє збирати персональні дані жителів окупованих територій, які російські окупаційні сили можуть використати для проведення так званих виборів або здійснення мобілізації. Також цих людей можуть примусово «евакуювати» до російських регіонів, каже експерт.

Використання населення цих територій, як ресурсу для заселення малозаселених регіонів РФ

«Ще одна позиція пов'язана з тим, навіщо це робить Кремль – це знову-таки використання населення цих територій, як ресурсу для заселення малозаселених регіонів РФ.

Якщо дослідити, на сьогодні структури російських збройних сил, то це здебільшого представники далекосхідних територій, Сибіру тощо, які беруть участь безпосередньо у війні й виселяються з тих територій», – нагадав він.

«Якщо казати про українців, то просто після паспортизації під виглядом «евакуації» їх переселять до цих територій і будуть відбуватися зміна етнічного складу РФ саме цих територій. Тобто Кремль таким чином досягає якоїсь своєї мети, яка необхідна йому, щоб контролювати території своєї ж країни», – зауважив Орлов.

Втім, російські паспорти, що видаються жителям окупованих територій, не надають їм таких само прав, які мають громадяни Росії, додав експерт.

Це люди з незрозумілих територій, це незрозумілі люди

«Вони не є легітимними, вони не визнані у світі, вони навіть відрізняються за зовнішнім виглядом і вони не роблять громадянина з ТОТ повноправним громадянином РФ. Тобто це люди другого сорту. Виглядає це саме так. Тобто це люди з незрозумілих територій, це незрозумілі люди. Пресуватися світом за цими паспортами буде неможливо. Тобто це буде лише для внутрішньої роботи – на тих самих ТОТ або на території РФ. А взагалі це виглядає, як поступова анексія ТОТ, яку ми вже проходили на прикладі Криму, Донбасу, тобто сценарії програвали неодноразово верхівкою Кремля», – підкреслив експерт.

Страх перед ЗСУ?

Директор Агентства розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батозський вважає, що російські окупаційні сили поспішають видати свої паспорти на захоплених територіях, оскільки розуміють, що у них «обмаль часу».

Бояться, що Україна прийде по свої території, по своїх людей, і вони таким чином цьому протидіют

«Готуючись до нашого контрнаступу (ЗСУ – ред.), росіяни хочуть зробити таку картинку, що нібито на окупованих територіях не залишилося жодних українців, тому визволяти нема кого, тому вся моральна правота має бути на боці Росії. І це вони хочуть розповідати всім іншим країнам світу, що там лишилися лише громадяни Росії, і Україна хоче їх всіх повбивати. Тобто вони квапляться, бояться зміни лінії фронту і дуже справедливо це роблять. Бояться, що Україна прийде по свої території, по своїх людей, і вони таким чином цьому протидіють», – вважає експерт.

У Маріуполі тих, хто не має російських паспортів, можуть відправити на фільтрацію, зауважив політолог.

Тих, у кого немає паспорта, вони направляють на процедуру фільтрації

«В Маріуполі кожного разу після успіхів нашої армії, після того, як гине черговий колаборант або знищується військовий склад, окупанти влаштовують тотальну масову перевірку. Тобто вони буквально виставляють патрулі по всьому місту, майже на кожному перехресті і просто обшукують абсолютно всіх людей, всіх, хто йде, всіх, хто їздить, просто всіх. І тих, у кого немає паспорта, вони направляють на процедуру фільтрації, яка може тривати дуже довго, до місяця», – розповів Батозський.

«Ці люди просто знаходяться в концентраційному таборі, проходять через допит, через різні перевірки і після цього тільки їх відпускають. Тобто все це реальність життя на окупованих територіях. Наявність російського паспорта – це фактор виживання, це не якась забаганка», – підкреслив він.

Більшість людей на окупованих територіях намагаються зберегти українські паспорти, стверджує експерт.

«Переконують окупантів, що вони втратили український паспорт, загубили, але тримають його при собі й отримують паралельно російський, тому що це фактор виживання», – каже експерт.

Люди, які відмовились від українського паспорта, викинули його, розірвали, спалили на камеру, це поодинокі випадки

«Взагалі, абсолютна більшість людей на окупованих територіях мають українські паспорти. Люди, які відмовились від українського паспорта, викинули його, розірвали, спалили на камеру, це поодинокі випадки, і це, звісно, абсолютно психічно нестабільні люди. Більшість людей розуміє, що як ця війна закінчиться, ніхто не знає. Тому вони на всякий випадок тримають завжди при собі два паспорти», – пояснив він.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук неодноразово закликала українців, які опинилися в окупації, не брати російські паспорти й намагатися виїхати з захоплених територій. Паспортизацію населення тимчасово окупованих територій вона називає «злочином міжнародного рівня».

«Замітають сліди»

Російський політичний аналітик, яка живе зараз у Польщі, Ольга Курносова зазначила, що Росія ніколи не визнає, що видає свої паспорти примусово.

Після ордера МКС на арешт Путіна вони намагаються якимось чином сліди свої замітати

«Це така спроба доказу, що насправді там мешкали росіяни. Російська Федерація не визнаватиме, що примусово роздає ці паспорти, вона ніби роздає їх добровільно, люди беруть. Значить, вони хотіли жити разом із Росією, це такий для них доказ того, що вони там когось нібито захищали. Тому саме, на мій погляд, це говорить про те, що після ордера МКС на арешт Путіна вони намагаються якимось чином сліди свої замітати», – вважає вона.

Курносова розповіла, що виїхати через російський кордон і росіянам, і українцям поки ще можливо.

«Ну ви знаєте, що заховати другий паспорт завжди можна. Виїхати на Захід все ще поки можливо, але треба просто знати, як це робити, треба не боятися. Ну от я сама їхала до Фінляндії, і зі мною в автобусі були українці, і там допит на російській стороні кордону дійсно тривав майже годину, і всі телефони переглядали. Відповідно, так, треба бути готовим до цього допиту, треба вичистити свій телефон, щоб спокійно виїхати з Росії. Але виїзд із Росії для українців досі відкритий. Тому, якщо ви хочете поїхати, їдьте», – наголосила вона.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.