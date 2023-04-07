Російські техніки могли навмисне пошкодити винищувачі для України – міністр оборони Словаччини

Російські фахівці могли навмисно пошкодити винищувачі радянського виробництва МіГ-29, які Словаччина передала Україні, зазначив міністр оборони Ярослав Надь.

«Вони могли літати, але це не означає, що вони також були здатні битися. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до вильоту, привезли запчастини та оглянули літаки», – розповів міністр.

Словацький чиновник уточнив, що несправності могли навмисно спричинити техніки РФ, які торік перебували на авіабазі Сліач. Під час розслідування стало відомо, що у винищувача були деталі, до яких мали доступ словацькі техніки, а також були й , до яких мали доступ виключно російські техніки.

«Дефекти з’явилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни», – наголосив Надь.

Попри те, що слідчі не довели навмисних ушкоджень, як відзначив Надь, Міністерство оборони «відчуло втрату довіри до російських техніків у Сліачі, тому що помилки продовжували з’являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони».

Винищувачі Міг-29 – двомоторні літаки радянського виробництва, які перебували на озброєнні словацької армії внаслідок розколу Чехословаччини в 1993 році. Словацька армія не використовувала їх з серпня 2022 року.

Словаччина стала першою країною, яка передала Україні винищувачі: про надання перших чотирьох літаків влада країни оголосила 23 березня. Найближчим часом Братислава передасть Києву ще девʼять літаків. Замість переданих винищувачів Словаччина отримає від США 12 вертольотів AH-1Z Viper.

Більшість МіГ-29, які досі перебували в Словаччині, були поставлені Радянським Союзом до Чехословаччини ще наприкінці 1980-х років. Під час розпаду Чехословаччини Чехія та Словаччина поділили ці літаки порівну. Згодом Словаччина одержала від Росії ще кілька літаків у 1994–1996 роках. Які саме літальні апарати передані в Україну, наразі не повідомлялося.

У Росії заявили, що надання Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29 є «недружнім кроком» та порушенням міжнародних зобовʼязань.

Як указали в російській Федеральні службі з військово-технічного співробітництва (ФСВТС)., угода, укладена між Словаччиною та Росією в 1997 році, забороняє будь-якій із сторін без згоди іншої сторони «передавати третім країнам озброєння та військову техніку, отримані або придбані в результаті двостороннього військово-технічного співробітництва».

«Розцінюємо ці дії Словаччини як недружній акт проти Російської Федерації, спрямований на руйнування двосторонніх відносин», – заявили в російській службі.