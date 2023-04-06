ЗСУ відбили 13 російських атак на Мар’їнку протягом дня – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 6 квітня.

«Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито більш як 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», – йдеться в зведенні.

Командування повідомляє про безуспішні спроби російських підрозділів наступати в районі Спірного на Лиманському напрямку, а також про «жорстокі бої» в Бахмуті. За даними штабу, українські Сили оборони вбили близько 10 атак на Бахмутському напрямку.

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«На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. В той же час, обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області», – повідомляє штаб.

За даними командування, через втрати російських військ медичні заклади на окупованих територіях «повністю завантажені»:

«В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників. Станом на 4 квітня цього року, у згаданому польовому таборі на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців противника».

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Генштаб звітує про шість авіаударів по місцях зосередження російських військ і техніки, ураження ракетними військами та артилерією двох районів зосередження живої сили, двох складів пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби російської армії.