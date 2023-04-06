ЗСУ поки не верифікували застосування Росією систем «Солнцепек» біля Бахмута – Череватий

Українські військові поки що не верифікували застосування російськими силами термобаричної вогнеметної системи «Солнцепек». Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода. Ранок».

Череватий, зокрема, прокоментував звіт американського Інституту вивчення війни (ISW), в якому вказують, що з геолокованих відео на Бахмутському напрямку експерти побачили ТВС (термобарична вогнева система – ред.) «Солнцепек».

«За цю добу «Солнцепек» ще не верифіковано, хоча це не новина, бо ворог з початку війни використовував свої термобаричні системи і ми знаємо їх ефект і знаємо, як вберегтись і як знищувати. Не одна установка цих систем була вже знищена протягом війни», – сказав Череватий.

Наявність «Солнцепека» біля Бахмуту може свідчити про перебування там десантників, припустили в ISW. Череватий цю інформацію підтверджує і додає, що на Бахмутському напрямку воюють й інші російські регулярні підрозділи.

«Вагнерівці вже підсилюються регулярними підрозділами ворога, повітряно-десантними підрозділами, мотострілецькими та артилерійськими. Тактику вони не змінили – діють малими тактичними групами, поки що угрупування «Вагнера» залишається головною атакуючою силою і в міській забудові особливо її не зміниш. Це тактика малих тактичних груп і вона характерна була для «Вагнера» і на полі бою, і тим більш у самій міській забудові», – каже Череватий.

За його словами, атаки біля Бахмута зменшились: раніше за добу було від 35 до 55 бойових зіткнень, а зараз від 17 до 25. Причинами цього можуть бути, як і погодні умови, так і перегрупування військ.

«Солнцепек» – це важка вогнеметна система, що знищує цілі з допомогою високої температури.