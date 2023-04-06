Маляр розповіла про «аналітичну роботу» навколо оборони Бахмута

Бойові дії в Бахмуті супроводжуються аналізом ситуації – про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 6 квітня.

«Трохи привідкрию завісу – що стоїть за словами «в Бахмуті тривають бої» і як приймаються оперативні рішення. Звісно, тільки те, що дозволили військові. Бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей», – написала вона.

За словами Маляр, рішення ухвалюються на основі аналізу та розрахунків, зокрема:

оперативна ситуація на місці моніториться цілодобово

штаби «безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями»

командування оцінює ймовірні дії загрози і дії російських військ на основі отриманих даних

Як додала урядовиця, Бахмутський напрямок перебуває в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», яке безперервно отримує оперативні дані та аналітику.

«Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам. Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова «ситуація під контролем» – так і є», – запевнила Маляр.

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5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».