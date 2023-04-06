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Політика

Десант допомагає «Вагнеру» у Бахмуті. В Росії схопили українського пілота. Що відомо?

  • ФСБ заявляє про затримання українського пілота в Брянській області. Хто цей чоловік, як він потрапив на територію Росії?
  • Російські сили продовжують штурмувати Бахмут. Президент Володимир Зеленський знову заявляє, що ЗСУ можуть вийти з міста для збереження життів. Військові ж записують свідчення, що тримають місто. Яка ситуація зараз?
  • Мільярди доларів та десятки років на розмінування українських земель. Скільки людей гине через російські міни в Україні? Чи існує вже план розмінування? Та як фермери проводять посівну на замінованих полях?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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