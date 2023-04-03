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Рішення щодо контрнаступу мають ухвалювати військові на місцях – генсекретар НАТО

Єнс Столтенберґ під час інтерв’ю з кореспонденткою Радіо Свобода Зоряною Степаненко

Рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією», заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій. І це саме те, що союзники роблять, надаючи військову підтримку, а також – забезпечуючи навчання на високому рівні (…), щоб в українців була можливість використовувати всю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники. Зокрема – бойовими танками», — зауважив Столтенберґ.

Водночас генсекретар НАТО не став вдаватися до прогнозу щодо результату контрнаступу, анонсованого українським військовим керівництвом на квітень-травень.

«Війни за своєю природою непередбачувані. Думаю, зараз ніхто точно не може сказати, як і коли закінчиться ця війна і як вона буде розвиватися протягом цього року», – резюмував Столтенберґ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

Повну версію інтерв’ю з генеральним секретарем НАТО читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода 4 квітня.

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