Рішення щодо контрнаступу мають ухвалювати військові на місцях – генсекретар НАТО

Рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією», заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій. І це саме те, що союзники роблять, надаючи військову підтримку, а також – забезпечуючи навчання на високому рівні (…), щоб в українців була можливість використовувати всю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники. Зокрема – бойовими танками», — зауважив Столтенберґ.

Водночас генсекретар НАТО не став вдаватися до прогнозу щодо результату контрнаступу, анонсованого українським військовим керівництвом на квітень-травень.

«Війни за своєю природою непередбачувані. Думаю, зараз ніхто точно не може сказати, як і коли закінчиться ця війна і як вона буде розвиватися протягом цього року», – резюмував Столтенберґ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

Повну версію інтерв’ю з генеральним секретарем НАТО читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода 4 квітня.