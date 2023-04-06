Із весняним наступом ЗСУ можна буде оцінити доцільність оборони Бахмута – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували учорашню заяву президента України Володимира Зеленського, що українські військові відійдуть із Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо це буде необхідно.

«Ще невідомо, чи українська оборона Бахмута та її ефективність при зосередженні російських сил у цьому районі варті українських втрат (і ми, ймовірно, не зможемо оцінити це, поки не спостерігатимемо за українським весняним контрнаступом)», – кажуть аналітики.

В ISW звертають увагу, що «українське військове керівництво продовжує чітко сигналізувати, що українські сили все ще не оточені та мають можливість відійти за потреби» із Бахмута.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку армія РФ намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють. Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».