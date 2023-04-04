Зеленський: лінія активних бойових дій в Україні становить понад 1200 кілометрів

Лінія активних бойових дій в Україні зараз становить понад 1200 кілометрів, повідомив президент Володимир Зеленський у виступі на зустрічі з членами Національної асоціації губернаторів США 4 квітня.

«Щойно я завершив поїздки до тих регіонів нашої країни, які звільнені від російської армії або межують із зоною боїв. Усе це – колосальна територія. Лінія активних бойових дій в Україні зараз – понад 1200 кілометрів. Це як із Вашингтона, D.C., до Чикаго й назад! Фронт загалом – іще більший», – цитує слова Зеленського його пресслужба.

Він додав, що мільйони людей живуть у містах і селах, звідки «або вже вигнали російський прапор, або готуємося вигнати».

«Вдумайтесь у цю кількість: майже 1900 міст і сіл нашої країни потребують відбудови», – додав голова держави і висловив сподівання, «що Америка буде з нами в цій відбудові».

За словами Зеленського, Росія має «програти швидко й надійно» в Україні.

«1200 кілометрів боїв в Україні. А скільки плюс до цього може бути ще у Європі? Україна здатна не допустити розширення війни. Здатна перемогти Росію на нашій землі. Ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною. Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю й по фінанси. Вистоїть Україна – вистоїть ваш мир, ваші союзники й партнери», – наголосив він.

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. Напередодні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».

«Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій», – додав генсекретар.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.