Нові терміни контрнаступу. НАТО розширився. Трампа судять – що далі?

NYT: Україна готова до великого весняного контрнаступу. Але є певні «але». Зокрема щодо можливостей ЗСУ в найближчі місяці. Що називають головними викликами для української армії та чи погоджуються з такими прогнозами в Україні?

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Фінляндія стала 31 членом НАТО.

У Брюсселі офіційно підписали документи щодо вступу країни до північноатлантичного Альянсу. Як це вплине на обороноздатність всього союзу та чи змінить розширення НАТО зовнішню політику Москви?

Вперше в історії США. у Нью-Йорку розпочинається суд проти колишнього президента Дональда Трампа.

Що саме інкримінують та як можуть розгортатися події у суді та поза ним?