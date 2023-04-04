«Хотіли би бачити Україну, яка здатна відкинути солдатів Путіна». Ексклюзив із генсекретарем НАТО

БРЮССЕЛЬ – Які шанси в України на успіх весняного контрнаступу? Наскільки виснажені російські війська? Чи може війна перейти у фазу замороженої, які це несе загрози і чому важливо для союзників НАТО підтримувати Україну? Про виклики для Північноатлантичного альянсу й поточну ситуацію на полі бою Радіо Свобода ексклюзивно поспілкувалося в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО. Єнс Столтенберґ вкотре запевнив, що Північноатлантичний альянс підтримуватиме право України на самооборону «стільки, скільки знадобиться».

– Пане генеральний секретарю, почнімо з того, що союзники по НАТО твердять: готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Тож хотіла б запитати: на 13-му місяці повномасштабної війни з якими головними викликами стикаєтеся, надаючи Україні військову допомогу?

– Головний виклик, звичайно, полягає в тому, що ця війна зараз стала війною на виснаження. Це означає, що нині відбувається битва логістики, а полягає вона в доставці боєприпасів, зброї та припасів на лінію фронту.

Ми повинні підтримувати Україну, тому що в інтересах нашої безпеки – продемонструвати, що президент Путін не перемагає в Україні

Спочатку ми вичерпували власні запаси. Але, звісно, є межа того, як далеко ми в цьому плані можемо зайти. Тож зараз ми також наполегливо працюємо над збільшенням виробництва, щоб гарантувати, що зможемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки робити це надалі – надзвичайно важливо.

Це буде трагедія для України, якщо президент Путін переможе, але це також небезпечно для союзників по НАТО. І це моє послання всім нашим союзникам: ми повинні підтримувати Україну, тому що в інтересах нашої безпеки – продемонструвати, що президент Путін не перемагає в Україні.

– Як ви оцінюєте нинішню ситуацію на полі бою, і як бої, зокрема за Бахмут, за Авдіївку, вплинули і продовжують впливати на Збройні сили України і російську армію?

– Перш за все, я хотів би ще раз висловити своє захоплення. Я неабияк вражений якістю, мужністю та рішучістю українських Збройних сил. Вони вразили весь світ.

Ми не повинні недооцінювати Росію, вона продемонструвала готовність ввести десятки тисяч нових військ. Це ще один аргумент, щоб ми допомогли Україні звільнити землю і дати відсіч російським загарбникам

У лавах же російського війська бачимо низький бойовий дух, техніка часто погана, підготовка не надто вражає. Командування насправді не спрацьовує у багатьох операціях.

Але водночас бачимо: те, чого російським військам бракує якісно, вони намагаються надолужити кількісно. Тому вони кидають тисячі й тисячі військ, багато з яких погано оснащені, погано навчені. Але, звісно, це завдає шкоди і вони можуть завдати втрат і українській стороні.

Росіяни втрачають набагато більше солдатів, тому що вони просто не мають якісного обладнання й командування, на відміну від українців. Але це також означає, що ми не повинні недооцінювати Росію, оскільки вона продемонструвала готовність ввести десятки тисяч нових військ. Для мене це лише ще один аргумент на користь того, щоб ми підтримали Україну, допомогли Україні звільнити землю і дати відсіч російським загарбникам.

– Вам відомо, що Україна планує почати контрнаступальну операцію, – її анонсовано на весну. Яким уявляєте можливий результат? І, на вашу думку, чи повністю обладнана українська армія для початку цієї операції і для досягнення успіху в ній зокрема?

– Війни за своєю природою непередбачувані. Думаю, зараз ніхто точно не може сказати, як і коли закінчиться ця війна і як вона буде розвиватися протягом цього року.

Рішення щодо нового наступу мають ухвалювати українці, які перебувають на місцях, а відтак – найкраще володіють ситуацією

Я також глибоко переконаний, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, щодо нового наступу, мають ухвалювати українці, які перебувають на місцях, а відтак – найкраще володіють ситуацією.

Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами та підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій. І це саме те, що союзники роблять, надаючи військову підтримку, а також – забезпечуючи навчання на високому рівні. Навчання, щоб в українців була можливість використовувати всю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники. Зокрема – бойовими танками.

– Наскільки ймовірний сценарій того, що лінія фронту буде заморожена там, де вона пролягає зараз, і як це може вплинути на хід війни загалом?

– Я би обережно розмірковував про ймовірність такого сценарію. Вважаю, наша відповідальність полягає в тому, щоб переконатися, що цього не трапиться, щоб максимізувати ймовірність того, що до цього не дійде.

Україна сама вирішує, які умови для переговорів прийнятні, який прийнятний результат

Те, чого ми б хотіли, – це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна, і тоді це може створити умови для якихось переговорів.

Знову ж таки, Україна сама вирішує, які умови для переговорів прийнятні, який прийнятний результат. Але ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з силою на полі бою. Отже, якщо хочемо шляхом переговорів досягти рішення, при якому Україна завтра переможе як незалежна суверенна держава, тоді нам потрібно надати військову підтримку сьогодні.

– Чи вірите ви, що Україна здатна звільнити Крим військовим шляхом і чи готові союзники по НАТО підтримувати Україну в цьому напрямку політично і практично?

– Ми заявили, що готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо право України на самооборону або захист української території. Це право, закріплене в статуті ООН.

Безсумнівно, те, що ми зараз бачимо – це загарбницька війна проти України, і ми підтримуємо право України на самооборону, і будемо це робити стільки, скільки знадобиться.