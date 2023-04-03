«Підготовка активних дій заради звільнення українських земель» – Зеленський розповів про засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового виїзного засідання Ставки верховного головнокомандувача – у Чернігові, під час якого йшлося про «ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах і на кордоні».

«Ставка. Нове виїзне засідання Ставки – перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові. Доповіли командувачі напрямків. Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту. Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

«Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель», – наголосив він.

Зеленський повідомив, що 3 квітня в Чернігові також мав зустрічі і переговори з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком і генсекретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, з гендиректоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле, а в Києві – зустрівся з делегацією американських конгресменів і з Майком Помпео, ексочільником Держдепартаменту США.

Перше виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача пройшло 27 березня в Дніпрі.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.