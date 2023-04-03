«Зламана інституція». Помпео в Києві висловився про ООН

Колишній держсекретар США за президентства Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що не налаштований оптимістично щодо ООН. Таку позицію висловив під час візиту до Києва 3 квітня. Американський політик взяв участь у дискусії «Підтримка України Сполученими Штатами Америки – що треба зробити і чому це важливо», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Народна депутатка України Альона Шкрум під час дискусії зауважила, що з 1 квітня інтереси міжнародної безпеки в ООН перебувають «у руках росіян», які розпочали місяць головування у Раді безпеки ООН. Вона зазначила, що українці вважають перебування Російської Федерації у Радбезі незаконним.

Майк Помпео заявив, що організація можливо мала сенс коли її створювали, втім нині вона «фундаментально зламана».

«Я не налаштований оптимістично щодо ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена, але ми бачили, як Радою ООН із прав людини керували іранці. Ми бачили, як венесуельці відповідали за права людини в ООН разом із іранцями, які ставилися до жінок як до власності і керували Радою з прав людини ООН. Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що Комуністична партія Китаю утримує мільйон мусульман у концентраційних таборах у західній частині країни. Організація фундаментально зламана», – заявив Майк Помпео.

За словами колишнього держсекретаря США, членство Китаю та Росії у Радбезі ООН – це «пережиток» минулого, адже обидві країни нехтують міжнародним правом.

«Це вже пережиток часу, що Комуністична партія Китаю та Росія займають два місця в Раді безпеки ООН і є двома країнами, які не мають наміру дотримуватися міжнародного права. Навряд чи вони підкоряться. Я вважаю, це глузування над тим, що було. Бо якщо ви подивитеся на місію ООН, коли вона створювалася, то закладалися дуже благородні ідеї, які містяться в Статуті ООН. Втім, зараз ми можемо побачити, що ця установа зламана. Але у мене є теорія, як рухатися вперед», – додав Помпео.

Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Представники Росії почнуть визначати питання порядку денного на засіданнях Радбезу ООН впродовж календарного місяця.

В Офісі президента Володимира Зеленського зазначили, що країни-члени Ради безпеки ООН повинні бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в грудні 2022 року повідомив, що Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом.