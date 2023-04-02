У МЗС Чехії закликали реформувати Радбез ООН

Міністерство закордонних справ Чехії виступає за реформування Ради безпеки ООН, йдеться в повідомленні голови відомства Яна Липовського в твітері.

«Я погоджуюся з президентом України Володимиром Зеленським, що Рада безпеки ООН потребує реформування. Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує Статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою», – написав він.

Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік.

Водночас, в Офісі президента Володимира Зеленського зазначили, що країни-члени Ради безпеки ООН повинні бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ.

Представники Росії почнуть визначати питання порядку денного на засіданнях Радбезу ООН впродовж календарного місяця.

У Росії вже заявили, що в квітні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на відкритих дебатах в Раді безпеки ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.