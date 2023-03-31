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Політика

Підривна діяльність: як і кого вербує Москва? Що в Лаврі? Росія у Радбез ООН

Кремль був упевнений у перемозі за 72 години і більше думав, що буде робити з українцями після захоплення Києва і центральної влади

Завербовані чиновники, силовики та мережі спецагентів. Росія задіяла їх проти України - готуючись до повномасштабного вторгнення у лютому 2022: йдеться у звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Чому завербовані агенти не виправдали надій Кремля і як багато російських агентів усе ще залишається в Україні?

Про це і не тільки в програмі Свобода Live:

  • Комісію міністерства культури сьогодні знову не пустили до приміщень Києво-Печерської лаври для здійснення прийому-передачі майна. Святі отці застосували проти журналістів відра з водою.

Репортаж із Лаври.

  • З 1 квітня Росія на місяць очолить Раду безпеки ООН.

Дипломати запитують: як це можливо, що країна, яка веде повноцінну війну, очолить Радбез?

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